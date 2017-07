Bisher gab's die PS4 Pro nur in schnödem Schwarz. Richtig gut sieht das Konsolen-Sandwich erst im weißen Destiny-2-Bundle aus.

Nächste Woche geht die Destiny-2-Beta an den Start, doch schon jetzt gibt es etwas, worauf sich Fans der Shooter-Fortsetzung freuen können. Am 6. September, zusammen mit dem Release der Konsolenversion erscheint ein Bundle der PlayStation 4 Pro in Glacier White. Der beiliegende DualShock 4 ist selbstverständlich ebenfalls weiß. In dem Bundle ist außerdem eine physische Version von Destiny 2 enthalten.

Ein Code für ein Paket digitaler Inhalte gewährt Käufern außerdem Zugang zum Erweiterungspass und mehr. Auf der PS4 bekommen Spieler von Destiny 2 außerdem verfrüht Zugriff auf eine kompetitive Multiplayer-Map, einem Drei-Spieler-Co-op-Strike, einem neuen Schiff spezialisierter Ausrüstung und eine exklusive exotische Waffe. Anbei könnt ihr die weiße PS4 Pro von allen Seiten bewundern. Zum Preis des Bundles ist bislang nichts bekannt.