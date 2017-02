Wann erscheint die PS5? Analyst Michael Pachter hat sich da so seine Gedanken gemacht. Und die möglichen Fähigkeiten von Project Scorpio kommentiert er auch.

Michael Pachter ist Analyst bei Wedbush Morgan und schon seit Jahren nicht unbedingt als Mann der leisen Worte oder vorsichtigen Prognosen bekannt. In der aktuellen Ausgabe von Pachter Factor hat er sich jetzt dem Nachfolger der PlayStation 4, von vielen schlicht als PS5 bezeichnet, gewidmet. Er rechnet dabei frühestens im übernächsten Jahr, also 2019, mit einem Erscheinen.

Pachters Prognose erscheint logisch. So ist Sony zum einen im Hardware-Rennen bereits jetzt der konkurrierenden Xbox One weit enteilt. Letzte Zahlen sprechen dabei von einem Unterschied von 54 Millionen (PS4) zu 26 Millionen verkauften Konsolen (Xbox One). Warum also den Kunden durch die bloße Ankündigung einer neuen Hardware verunsichern? Außerdem hat man mit der PlayStation 4 Pro und der PlayStation VR erst neue Varianten der PlayStation 4 bzw. VR-Hardware veröffentlicht.

Doch zurück zu Pachter: Dieser geht des Weiteren davon aus, dass Microsoft Project Scorpio im Prinzip ähnlich behandelt wird wie Sony dies bei der eben erwähnten PlayStation 4 Pro getan hat, nämlich Xbox-One-Spiele in neuem Glanz erstrahlen zu lassen und dies mit der beliebten Abwärtskompatiblität zu würzen. Eine Xbox Two (oder wie auch immer der echte Nachfolger der Xbox One heißen wird) erwartet er nicht vor 2020.

Generell glaubt Pachter, dass Sony und Microsoft von nun an im dreijährigen Rhythmus Hardware veröffentlichen werden. Betrachtet man sich die Veröffentlichungszyklen von PlayStation 4 und PlayStation 4 Pro bzw. Xbox One und die Ankündigung von Project Scorpio, könnte er, langfristig gesehen, Recht haben.