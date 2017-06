Das US-amerikanische Marktforschungsinstitut hat nun erste Einblicke in den ausführlichen Bericht über den zurückliegenden Monat Mai gewährt. Demnach ist die PS4 zurück an der Spitze des Hardware-Rankings.

Die PlayStation 4 hat lange Zeit die Monate in Sachen Hardware-Verkaufszahlen in den USA dominiert und musste sich nur selten der Xbox One geschlagen geben. Mit dem Release der Switch im März drehte sich das Bild zuletzt etwas, denn die Nintendo-Plattform hatte direkt im März und dann auch im April die Nase vorn.

Laut der NPD Group ist im Mai aber Sonys PlayStation 4 an die Spitze des amerikanischen Hardware-Rankings zurückgekehrt. Details zu den konkreten Zahlen teilt das Marktforschungsinstitut wie gewohnt nicht mit, es könnte jedoch eine Rolle spielen, dass das Angebot an Switch-Konsolen weiterhin knapp ist und diese mitunter auch schwieriger zu bekommen ist.

Die PS4 indes verkauft sich viel besser im bisherigen Verkaufszeitraum, als noch die Konsolen im vorherigen Zyklus. Laut der NPD Group sei der kombinierte Verbreitungsgrad von PS4 und Xbox One schon jetzt um 29 Prozent größer als der der vorherigen Konsolengeneration.