Die Gerüchte rund um die potentielle PlayStation 5 nehmen immer weiter Fahrt auf. Ein neuer Bericht will nun Kenntnis von den technischen Spezifikationen der Heimkonsole erlangt haben.

Die PS4 ist neben der Switch weiter die aktuell am häufigsten verkaufte Konsole, doch Sony richtet den Blick auch bereits in die Zukunft. Die Spekulationen um die PS5 nehmen zuletzt bereits Fahrt auf, schließlich sollen erste DevKits bereits bei Entwicklern gelandet sein. Nun gibt es einen neuen Bericht im Netz. SemiAccurate will die voraussichtlichen technischen Spezifikationen in Erfahrung gebracht haben.

Schenkt man der Webseite, die sich wie gewohnt auf eine anonyme, mit der Sache vertraute Quelle bezieht, Glauben, dann wird wieder AMD für das Innenleben der nächsten Sony-Heimkonsole verantwortlich sein. Die GPU soll demnach auf der Navi-Architektur basieren, deren Release für das kommende Jahr 2019 geplant ist. Was die CPU betrifft, so soll ein Zen-Prozessor von AMD mit acht Kernen zum Einsatz kommen.

Die Zen-Architektur kommt bereits in Desktop-Prozessoren von AMD zum Einsatz, die Navi-Grafikkarten sind bereits offiziell bestätigt und angekündigt, so dass an den Spekulationen durchaus etwas dran sein könnte. Weiter heißt es auch, dass selbst ein Release noch im laufenden Jahr 2018 nicht gänzlich undenkbar wäre, für unbedingt wahrscheinlich halten wir selbst das zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht.

Und noch ein interessantes Detail ist im Artikel enthalten: Auch die PS5 soll Virtual Reality unterstützen. Sony ist also offenbar nicht bereit, PSVR bzw. der Technik im Allgemeinen den Rücken zu kehren.

Inwieweit die Informationen tatsächlich stimmen bzw. so eintreten, bleibt abzuwarten. Eine offizielle Stellungnahme gibt es bis auf Weiteres freilich nicht, doch SemiAccurate betont selbst, dass man bereits im Vorfeld der jeweiligen Ankündigungen die Spezifikationen von Plattformen wie der PS4, der Xbox One und der Switch zutreffend nennen konnte.