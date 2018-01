In regelmäßigen Abständen verpassen Konsolenhersteller ihren Plattformen neue Versionen der Firmware, so dass diese um frische Features erweitert werden. Inhaber einer PS4 dürfen sich schon bald auf den nächsten Haupt-Release freuen.

Sony hat als Nächstes wieder ein großes Update für die PlayStation 4 geplant. Aktuell läuft die Heimkonsole auf der Version 5.03, das heißt zuletzt wurden kleinere Hotfixes und Patches veröffentlicht, die Probleme der letzten Hauptversion 5.00 behoben haben. Mit diesen kleinen Updates scheint es sich nun wieder zu haben, denn als Nächstes geht Sony nun die Version 5.50 an - und von der dürft ihr folglich auch wieder neue Features erwarten.

Um welche Features es sich dabei konkret handeln wird, das ist noch nicht klar. Immerhin steht das nächste ganz große System-Update nun aber in den Startlöchern, denn das Unternehmen hat jetzt eine vorherige Beta-Testphase angekündigt. Das ist heutzutagen vor größeren Versionsveröffentlichungen üblich.

Interessierte Beta-Tester können sich in Nordamerika (erstmals inklusive Kanada) sowie in Europa und Japan für die Testphase anmelden. Anmeldungen sind bis zum 23. Januar 2018 möglich; die Testphase an sich soll im Februar starten. Potentielle Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein und können ihr System zu jeder Zeit auf die letzte stabile Hauptversion zurücksetzen, sollten sie im Rahmen der Beta Probleme haben.

Sobald es handfeste Infos gibt, welche Neuerungen in Version 5.50 auf euch zukommen, lest ihr darüber natürlich auf Gameswelt.