Nachdem die Beta-Anmeldung für das Firmware-Update 5.0 auf der PlayStation 4 gestartet ist, war es lange ruhig um den kommenden Patch. Die Website Eurogamer will nun allerdings die Patch-Notes in die Hände bekommen haben. Demnach bringt das Update einige interessante Funktionen mit sich.

Ende Juli startete bereits die Anmeldung für die Beta-Phase des Firmware-Updates 5.0 auf der PlayStation 4. Seither ist es jedoch ruhig um das neue Update. Sony hüllt sich bezüglich der neuen Funktionen und Verbesserungen in Schweigen. Die Kollegen der englischsprachigen Website eurogamer.net will nun allerdings eine Liste der Patch-Notes des kommenden Updates in die Hände bekommen haben. Die neuen Funktionen dürften vor allem Streamern gefallen.

Scheinbar dürfen alle Besitzer einer PlayStation 4 Pro mit der Firmware 5.0 auf Twitch mit einer Auflösung von 1080p bei konstanten 60 Bildern pro Sekunde streamen. Außerdem soll es möglich sein, künftig jedem Account zu folgen, ohne ihm eine Freundschaftsanfrage geschickt zu haben. Bisher dürft ihr unter diesen Umständen nur offiziellen und von Sony verifizierten Accounts folgen. Ihr selber dürft aber festlegen, ob euch jeder oder nur eure Freunde folgen können.

Zudem nimmt Sony Anpassungen am Accountsystem vor. So ist es nun möglich, einen Familienaccount zu erstellen, unter dem mehrere Benutzerkonten für Erwachsene und Kinder laufen. Über eine Kontrollfunktion für Eltern lassen sich dadurch Kommunikationsoptionen, Inhalte und mögliche Ausgaben im PSN-Shop regeln, damit die Kinder keinen Blödsinn anstellen.