Gerade erst haben wir die E3 2017 so richtig verarbeitet, schon könnte es erste Informationen zum Auftritt von Sony auf der gamescom 2017 geben.

Im letzten Jahr hat sich Sony relativ rar gemacht, was Auftritte und Pressekonferenzen in Europa anbelangt. Dieser Umstand könnte sich jedoch bereits in diesem Jahr wieder ändern. Denn in einem aktuellen Interview hat sich Jim Ryan, Präsident von Sony Interactive Entertainment Europe, zu der Situation geäußert.

So bedauert er, dass es im letzten Jahr weder auf der gamescom noch während der Paris Games Week große Neuigkeiten von Sony gab. Momentan ist man aber dabei zu evaluieren, in welchem Rahmen man sich dieses Jahr in Europa präsentieren möchte. Das ist zwar noch keine Ankündigung, jedoch besteht die Chance, dass wir dieses Jahr mit Neuigkeiten bedacht werden.