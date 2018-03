Wer anlässlich der nahenden Veröffentlichung von God of War mit der Anschaffung einer PS4 Pro geliebäugelt hat, für den hat Sony nun ein besonderes Angebot parat. Die leistungsstarke Konsole erscheint nämlich in einer speziellen Limited Edition.

Wie Jayne Murphy, Senior Product Manager bei SIEE, via PlayStation Blog ankündigte, wird es von der PlayStation 4 Pro eine spezielle Limited Edition im Bundle mit dem kommenden Exklusiv-Blockbuster God of War geben. Das Bundle wird in begrenzter Stückzahl ab dem 20. April 2018 - als pünktlich zum Release des Actionspiels - erhältlich sein.

Was erhaltet ihr im Paket? Zunächst eine speziell designte Variante der PS4 Pro in Leviathan Grey mit 1 TB Speicherplatz; das Design ist dabei von der Axt von Kratos inspiriert. Passend dazu gibt es auch einen entsprechend gestalteten DualShock 4 Wireless Controller mit diversen Insignien aus dem Spiel sowie ein Exemplar der Day One Edition von God of War auf Blu-ray.

Wer lediglich den speziellen Controller möchte, der wird diesen ab dem 20. April auch separat erwerben können. Daneben gibt es auch ein reguläres PS4 Pro Bundle in Jet Black mit einem Exemplar von God of War im Handel.Spieler von God of War auf der leistungsstärkeren Konsolenvariante werden insbesondere mit einem 4K-TV-Gerät profitieren. Die Ausgabe der Grafik wird auf der Plattform in 2160p erfolgen. Auch HDR wird unterstützt, also auch die erweiterte Farbskala sowie zusätzliche und verbesserte Lichteffekte.