Jetzt sind sie offiziell: die kostenlosen Spiele im März 2018 für alle Abonnenten von PS+. Bereits im Vorfeld gab es Gerüchte durch einen angeblichen Insider auf YouTube, der behauptete, uns stünde im März das beste Line-up seit Langem bevor. Ob sich diese Prophezeiung bewahrheitet hat, dürft ihr selbst entscheiden. Wir meinen: Das ist definitiv fett.

PlayStation Plus - Die kostenlosen Spiele im März Mit unter anderem Bloodborne können sich die kostenlosen PS-Plus-Spiele im März wirklich sehen lassen!

Das ist zweifellos ein echter Hammer! Das PS4-exklusive Bloodborne von den Dark-Souls-Machern From Software entführt euch in ein düsteres Setting zwischen Lovecraft- und Gothic-Horror, bietet bockschweres Gameplay, spektakuläre Bosskämpfe und sollte auf jeder PS4 vorhanden sein. "Bloodborne ist das Spiel des Jahres", lautete dazu das Fazit in unserem Bloodborne Test - und das bereits im Frühjahr. Nuff said.

"So und nicht anders muss die Neuauflage eines Klassikers aussehen", heißt es in unserem Fazit im Ratchet & Clack Test. Ein wahres Meisterwerk im Jump-n-Run-Genre bekommt 14 Jahre nach seiner Erstveröffentlichung genau das Remake, das es verdient und ist heute noch ein genau so großer Spaß wie ehedem.

Und noch ein Jump-n-Run: Mighty No. 9 wollte vor anderthalb Jahren in die großen Fußstapfen von Mega Man treten - die waren ihm jedoch ein paar Nummern zu groß. Dennoch: geschenkter Gaul und so. Schaut mal rein, vielleichtz gefällt's euch trotzdem.

Weitere kostenlosen Spiele im PS+

Legend of Kay Anniversary (PS3)

Claire: Extended Cut (PS4, Vita)

Bombing Busters (PS4, Vita)

In Zukunft keine PS3-und Vita-Spiele mehr!

Zusammen mit der Bekanntgabe der kostenlosen Spiele für den März kündigte Sony an, dass es in Zukunft keine kostenlosen Spiele mehr für PS3 und PS Vita geben werde. Dieser Schritt war absehbar, da es mittlerweile nur noch wenige PS3-Spieler geben dürfte. PS3-Besitzer dürfen die PS+-Spiele in ihrer Bibliothek weiter spielen, solange sie das Abo laufen lassen. Allerdings gibt es dafür dann in Zukunft keinen wirklichen Grund mehr.

