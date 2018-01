Eigentlich sollte diese Sonderedition gar nicht bei uns erscheinen. Doch jetzt hat es sich Sony offenbar anders überlegt. Die Monster Hunter World PS4 Pro kommt im Schicken Design und hat außerdem noch ein paar Extras parat.

Sony hat angekündigt, dass eine Limited Edition der PlayStation 4 Pro im Design von Monster Hunter World nun doch auch im Westen erscheinen wird. Die 1-TB-Konsole hat eine glänzende Oberfläche, auf der matt schwarz und rot das Relief des Monster-Hunter-World-Cover-Stars Rathalos zu erkennen ist. An der Frontseite der PS4 Pro sind einige goldene Symbole angebracht.

Passend dazu beinhaltet das Bundle außerdem einen weinroten DualShock-4-Controller mit schwaren Mustern auf den Griffen, irgendwo zwischen Tentakeln und Tribal-Tattoo. Auch hier hat Sony ein paar goldene Akzente gesetzt. Und für den Fall, dass ihr mit eurer Monster-Hunter-World-PS4-Pro auch Monster Hunter World spielen wollt, liegt dem Bunde sogar eine physische Kopie bei. Darüber hinaus sind Codes für eine Rüstung und einen Talisman sowie ein dynamisches Home-Menü-Design enthalten.

Die Limited Edition Monster Hunter PS4 Pro erscheint am 26. Januar, zum Release des Spiels auf Xbox One und PS4. In den USA gibt es die Konsole exklusiv bei Game Stop für 449,99 US-Dollar. In Vereinten Königreich wird Game das Bundle für 379,99 Pfund anbieten. Die Chancen stehen also gut, dass sie auch in Deutschland angeboten wird. Gefällt euch das Design?