Zuletzt häuften sich ja die Gerüchte und Spekulationen um Sonys neue Heimkonsole PlayStation 5. Das ruft nun einen allseits bekannten Marktanalysten auf den Plan, der eine Prognose zum Release-Termin abgibt.

Zuletzt wurden vermeintliche technische Details der PlayStation 5 über die Webseite SemiAccurate publik. Diese sind freilich noch nicht bestätigt, die Webseite punktete in der Vergangenheit aber bereits durch zutreffende Hardware-Leaks. Überraschend im Bericht vor einigen Tagen: Laut SemiAccurate sei in Anbetracht der Ausstattung selbst ein Release noch im Jahr 2018 derzeit nicht gänzlich auszuschließen, wenngleich dies eher unwahrscheinlich ist. Im Übrigen würde wohl Anfang 2019 für die Veröffentlichung der PS5 in Betracht kommen, hieß es dort.

Mit dieser Prognose können sich aber bei weitem nicht alle identifizieren. So hat sich nun der bekannte Branchenexperte und Marktanalyst Michael Pachter zum Thema PS5 zu Wort gemeldet. Gegenüber von Wccftech sagte der Mitarbeiter von Wedbush Securities nun, dass er die Chance eines Release 2018 als extrem gering ansehe. Eine Veröffentlichung Ende 2019 sei da weitaus weniger unwahrscheinlich, er selbst gehe aber eher davon aus, dass die PlayStation 5 erst 2020 veröffentlicht werden könnte.

Würde man die Chance prozentual ausdrücken, so würde er die Wahrscheinlich für eine Veröffentlichung 2019 mit 25 Prozent, die für einen Release 2020 mit 75 Prozent angeben. SemiAccurate hatte die eigene Prognose eines früheren Release unter anderem auch auf die Tatsache gestützt, dass sich bereits sehr viele Dev-Kits der neuen Plattform bei Entwicklerstudios in Umlauf befinden. In Anbetracht der Tatsache, dass die Webseite beispielsweise die Spezifikationen der PS4 vor der offiziellen Bekanntgabe genau nannte, bleibt es in Bezug auf die PS5 also durchaus spannend.

Wenn man jedoch bedenkt, dass sich die PS4 immer noch sehr gut verkauft und die PS4 Pro ja auch noch nicht zu alt ist, dann ergibt die Release-Prognose von Michael Pachter in diesem Fall fast etwas mehr Sinn, oder was meint ihr?