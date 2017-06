Sony hat auf der diesjährigen E3 durchaus auch einige Exklusivtitel für die PlayStation 4 gezeigt. Allein sind diese nunmal erst für das kommende Jahr 2018 eingeplant. Diesebezüglich wurde man nun noch etwas konkreter.

Im diesjährigen Weihnachtsgeschäft setzt Sony in Sachen PS4-Exklusivspiel voll und ganz auf Gran Turismo. Das hat nun auch Shawn Layden von Sony Interactive Entertainment America in einem Interview mit The Telegraph eingeräumt.

Andere potentielle Top-Titel exklusiv für die Sony-Konsole sind Days Gone, God of War, Detroit: Become Human oder Spider-Man. Allein kommen diese eben erst 2018 auf den Markt. Layden präzisierte diese pauschale Angabe im gleichen Interview nun. Die bislang für 2018 angekündigten Titel würden allesamt im ersten Halbjahr des neuen Jarhes erhältlich sein. Zumindest könne man davon ausgehen, dass diese binnen der nächsten 12 oder 13 Monate zu haben sein werden.

Konkretere Daten werden vermutlich dann gegen Ende des Jahres bestätigt oder Anfang des kommenden Jahres. Eine gute Gelegenheit für entsprechende Ankündigungen wäre ohne Zweifel die diesjährige PlayStation Experience.