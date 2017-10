ALDI bietet Bundle und Spiele zum Kampfpreis an!

Ihr libeäugelt mit einer Anschaffung der PlayStation 4 Slim? Dann solltet ihr euch schon einmal einen Tag im Kalender fett rot anstreichen. Denn ALDI schnürt ein Konsolen-Bundle zum Kampfpreis und hat zudem noch weitere Spiele im Angebot.

Sowohl in den Märkten von ALDI Süd als auch denen von ALDI Nord wird es ab Donnerstag, den 26. Oktober 2017, ein PS4-Bundle zu kaufen geben. Dabei handelt es sich um eine Limited Edition der Konsole im Paket mit dem aktuellen, neuen Blockbuster Gran Turismo Sport.

Das Konsole-Bundle bringt euch die Day One Edition des PS4-exklusiven Rennspiels ebenso ein, wie eine im GT-Sport-Look schwarz-silber gehaltene Version der Konsole mit 1 TB Speicherplatz. Neben dem Rennspiel sind zudem auch das Party-Spiel That's You, ein Sky Supersport Monatsticket im Wert von etwas 30 Euro und ein Gutschein über 10 Euro für Einkäufe im Download-Portal ALDI Life Games enthalten. Kostenpunkt für das Gesamtpaket: 299 Euro.

Gegenwärtig wird die 1-TB-Version der PS4 Slim regelmäßig für Preise zwischen 280 und 300 Euro angeboten. Allein die Zugaben hieven den Wert des Bundles aber deutlich über den Angebotspreis bei ALDI, noch dazu wo es sich um eine limitierte Konsolen-Edition handelt. Wer zuschlagen möchte, sollte also schnell sein. Auch wer es lediglich auf diese spezielle Edition absieht, muss zu ALDI gehen, denn diese gibt es ausschließlich dort.

Darüber hinaus können PS4-Jünger unter euch bei ALDI Nord weitere Schnäppchen machen. Für jeweils 19,99 Euro wird es dort außerdem auch die folgenden Spieletitel zu kaufen geben:

Uncharted 4: A Thief’s End

Knack

Ratchet & Clank

The Last Guardian

WipeOut