Playground Games, der Entwickler hinter der Foriza-Horizon-Reihe arbeitet an einem neuen Spiel . Bereits im Februar kündigte das Studio an, sich an einem neuen Genre ausprobieren zu wollen. Nun wissen wir auch, um welches Genre es sich handelt.

Bereits im Februar diesen Jahres eröffnete der Entwickler Playground Games ein neues Studio, um an einem neuen Projekt zu arbeiten. Bereits damals ließ das Studio verlauten, dass es sich selbst in einem neuen Genre ausprobieren möchte. Um welches es sich dabei handelt, ist nun endlich offiziell bekannt.

Auf Twitter hat Playground Games nun einen Post abgesetzt, der bestätigt, dass es sich bei dem neuen Projekt um ein Open-World-Action-RPG handeln wird. Mehr Informationen gibt es allerdings noch nicht. Weder zu einem möglichen Release-Zeitraum, noch, um welches Setting es sich dabei handeln könnte, ließ der Entwickler verlauten. Entsprechend heißt es abwarten, was es in Zukunft zu sehen gibt. Wir halten euch, wie immer, auf dem Laufenden, wenn es etwas Neues zu berichten gibt.

We have a home for our new AAA open-world action RPG project! https://t.co/CGywuQLbwK — Playground Games (@WeArePlayground) 22. November 2017

Bisher ist der Entwickler für Rennspiele bekannt. Allem voran die sehr erfgoreiche Open-World-Rennspielreihe Forza Horizon.