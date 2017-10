Der Entwickler von PlayerUnknown's Battlegrounds hat durchaus eine Hintergrundgeschichte und Ideen für Einzelspieler-Modi im Kopf. Nichtsdestotrotz sind solche Inhalte erstmal nicht geplant.

Brendan Greene, besser bekannt als "PlayerUnknown", hat Ideen für die Geschichte und mögliche Einzelspieler-Modi für sein Spiel PlayerUnknown's Battlegrounds. Es mangelt aber an Zeit und Ressourcen, wie er in einem Interview mitgeteilt hat.

Warum in dem erfolgreichen Battle-Royale-Titel hundert leichtbekleidete Menschen aus einem Flieger springen und auf einer Insel landen, die elektrische Blasen erzeugt? Greene hat eine Hintergrundgeschichte im Kopf und sieht darin auch eine mögliche Koop-Kampagne als Möglichkeit. Laut seiner Aussage werden diese Ideen aber in absehbarer Zeit nicht den Weg in das Spiel finden. "Wir haben keine Ressourcen. Wir haben keine Zeit. Wir haben keine Pläne dem Spiel so etwas hinzuzufügen. Nein, ein Einzelspieler kommt nicht für Battlegrounds", erklärt Greene.

Derzeit beschäftigt sich das Entwicklerteam mit der Möglichkeit von Cross-Play zwischen PC und Xbox One. Auch hier gibt es aber noch keine klare Aussage oder eine Bestätigung. Es bleibt also abzuwarten, wie sich der Titel zukünftig weiterentwickeln wird. Die kommende Version für die Xbox One wird direkt mit einem Upgrade-Patch für die Xbox One X geliefert werden.