Auch PlayerUnknown's Battlegrounds war heute Abend bei Microsoft Thema auf der E3. Unter anderem wurden frische Inhalte bestätigt.

Wie auch PC-Spieler dürfen sich Xbox-Gamer auf frische Inhalte im Battle-Royale-Phänomen PUBG freuen. So wurde die Dschungel-Karte Sanhok, die deutlich kleiner ausfällt als die bisherigen Maps, nun auch für die Xbox One angekündigt. Neben dieser von den Inseln im Südostpazifik inspirierten Map wird es zudem im weiteren Jahresverlauf auch eine schneebedeckte neue Karte geben, die sich aktuell in Arbeit befindet.

Zusätzlich enthüllte ein neuer Trailer, den ihr euch anbei ansehen könnt, auch den War-Modus sowie die Einführung eines ballistischen Schilds als neues Tool für den schnellen Schutz. Die Sanhok-Karte und der War-Modus sollen im Spätsommer 2018 auf die Xbox One kommen.