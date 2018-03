Nach etwas Verzögerung hat Brendan "PlayerUnknown" Greene nun Wort gehalten und endlich die Roadmap für die geplanten Neuerungen in 2018 für PUBG vorgelegt. Mit dabei ist unter anderem eine neue Map.

Aufgrund des anstrengenden Kampfes gegen Cheater hat die Roadmap zu den weiteren Plänen mit dem Battle-Royale-Erfolgstitel PUBG etwas länger auf sich warten lassen, doch nun ist sie endlich da. In einem ausführlichen Blog-Eintrag hat sich Schöpfer Brendan "PlayerUnknown" Greene persönlich zu den zu erwartenden Neuheiten in 2018 geäußert.

Zu den wichtigsten Neuerungen zählt ein experimenteller Test-Server, über den Spieler vor der Veröffentlichung neuer Inhalte Feedback geben können. Durch frühere Rückmeldungen erhoffen sich die Macher Optimierungen in Sachen Verbesserungen.

Darüber hinaus wird es auch eine weitere neue Map geben. Diese wird rund 4x4 Kilometer groß sein, was deutlich kleiner ist als die bisherigen Karten von PUBG. Ziel mit der Map, die ihr auf dem Bild in dieser Meldung begutachten könnt, sei es, spannungsgeladenere und kürzere Partien zu ermöglichen. Während diese Karte in einem ersten Inhalts-Update kommen soll, befindet sich eine weitere Map mit 8x8 Kilometern ebenfalls bereits in Arbeit; ein Beta-Test dieser Karte soll später im Jahr erfolgen.

Was tut sich sonst noch? Die Animationen sollen komplett überarbeitet und besser gestaltet werden. Auch Texturen werden optimiert und sollen für eine stark verbesserte Optik sorgen. Zudem wollen die Macher den Titel künftig noch weiter für eSports optiieren. Neue Waffen und Fahrzeuge, weitere Individualisierungsoptionen, Achievements, Freundeslisten, Sprach-Chat für Squads aus dem Hauptmenü heraus oder überarbeitete Spielsysteme stehen ebenfalls auf der Agenda. Bei Interesse legen wir euch daher den sehr ausführlichen Blog-Eintrag auf der offiziellen Webseite ans Herz.

Wesentliche neue Spielinhalte sollen in diesem Jahr übrigens alle zwei Monate veröffentlicht werden; noch im März wird es losgehen, eben mit der 4x4-Kilometer-Karte.