Ursprünglich im Rahmen einer Zusammenarbeit mit Tencent exklusiv für China angekündigt, ist PUBG Mobile unlängst bereits im kanadischen Play Store aufgetaucht. Nun steht fest: Der Mobile-Ableger erscheint ab sofort ganz offiziell weltweit!

Wer auch unterwegs gerne in den Erfolgstitel PlayerUnknown's Battlegrounds eintauchen möchte, der bekommt nun die Möglichkeit dazu. Mit PUBG Mobile kommt eine entsprechende Umsetzung des Online-Shooters nun offiziell weltweit für iOS und Android.

Vor wenigen Tagen machte der Titel nach dem China-exklusiven Launch im kanadischen Google Play Store die Runde. Wer den Eintrag hierzulande aufgerufen hat, bekam sogar eine USK-Alterseinstufung zu Gesicht. Jetzt steht fest: PUBG Mobile soll weltweit für Furore sorgen - und zwar schon ab sofort.

Das detailgetreue Abbild des ursprünglich für PC und später für Xbox One veröffentlichten Online-Shooters wird bereits in den verschiedenen App Stores und Play Stores für iOS und Android ausgerollt. In den USA ist das Spiel nun beispielsweise für Mobilgeräte erhältlich, Deutschland sollte in Kürze folgen.

Der unlängst bereits erfolgte Soft-Launch in Kanada sei als Beta-Testphase für den weltweiten Launch zu verstehen gewesen. Chen Jerry, Corporate VP von China-Riese Tencent, betont in einem Statement, dass man "sehr aufgeregt" sei, "PUBG Mobile international auf iOS und Anroid zu veröffentlichen". Man arbeite hart daran, eine authentische PUBG-Mobile-Erfahrung zu erschaffen, welche die Spieler lieben werden.