Einer der aktuellsten Blockbuster ist sicherlich PlayerUnknown's Battlegrounds. Auf der E3 war der Battle-Royale-Titel bereits für die Xbox One angekündigt worden; auf der gamescom gab es nun weitere Neuigkeiten.

Im Livestream vor dem Start der gamescom hat Entwickler Bluehole bestätigt, dass das im Konsolenbereich exklusiv für die Xbox One erscheinende PlayerUnknown's Battlegrounds einen Publisher gefunden hat. Dabei handelt es sich um niemanden Geringeren als Microsoft selbst. Die Redmonder werden demnach als Publishing-Partner dem Entwicklerstudio dabei helfen, den Battle-Royale-Titel auf die eigene Heimkonsole zu bringen.

Brendan "PlayerUnknown" Greene bestätigte in diesem Zusammenhang, dass man bei Bluehole weiterhin das Sagen über die weitere Entwicklung haben werde, so aber auch die Expertise von Microsoft im Publishing-Bereich nutzen könne. Einen Veröffentlichungstermin ließ sich Greene während der Veranstaltung aber nicht entlocken. PlayerUnknown's Battlegrounds ist damit weiterhin für "später in 2017" für die Xbox One eingeplant.