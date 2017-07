PlayerUnknown's Battlegrounds ist auf dem PC weiter im Höhenflug. In einer Kategorie bei ist das Spiel nun absolute Spitze, wenn man die hauseigenen Titel von Valve ausklammert.

Zuletzt hatte PlayerUnknown's Battlegrounds ja bereits den Rockstar-Blockbuster Grand Theft Auto V überholt, was die in der Spitze gleichzeitig zockende Spielerzahl via Steam betrifft. Neben Valve-Titeln lag in dieser Kategorie nur noch Fallout 4 vor dem Battle-Royale-Titel, doch das hat sich nun geändert.

Die in der Spitze höchste Spielerzahl in PlayerUnknown's Battlegrounds hat zuletzt bei 481.291 einen neuen Höhepunkt erreicht. Damit konnte man weitere Spieler hinzugewinnen und nun auch das postapokalyptische Fallout 4 abfangen, das es maximal auf 471.955 Spieler bei Steam brachte, die gleichzeitig zockten. Anschließend gingen die Spielerzahlen zurück.

Battlegrounds setzt seinen Weg in die genau andere Richtung damit weiter fort und liegt insgesamt bei Steam damit schon auf Rang 3. Lediglich die beiden hauseigenen Valve-Titel Dota 2 und Counter-Strike: Global Offensive liegen auf der Valve-Plattform hier noch vorne - diese allerdings deutlich. Zum Vergleich: In Counter-Strike tummelten sich beim aktuellen Rekord 850.485 via Steam auf den Servern.