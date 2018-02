Der Battle-Royale-Shooter PlayerUnknown's Battlegrounds macht seit Dezember ja auch die Xbox One unsicher. Wer sich passend dazu überhaupt erst mit der Microsoft-Heimkonsole eindecken möchte, für den gibt es nun das ideale Paket.

Seit dem Release der Game-Preview-Fassung von PlayerUnknown's Battlegrounds im Dezember, hat der Battle-Royale-Shooter auch die Xbox One von Microsoft in Windeseile erobert. Bereits mehr als vier Millionen Spieler zählt der Actiontitel - und diesen Meilenstein feiert Microsoft nun auf eine besondere Art und Weise.

Wer nämlich ohnehin mit dem Gedanken gespielt hat, sich eine Xbox zuzulegen, der bekommt nun das passende PUBG-Bundle an die Hand. Dieses ist ab sofort im Vorverkauf für 299,99 Euro erhältlich und wird am 20. Februar 2018 veröffentlicht.

Enthalten ist eine Xbox One S mit 1 TB Speicherplatz sowie ein Xbox Wireless Controller. Zudem dürft ihr natürlich die Game-Preview-Version von PUBG selbst beziehen und könnt die Gold-Mitgliedschaft bei Xbox Live 14 Tage lang unentgeltlich testen. Und auch der unlängst vehement aufgewertete Xbox Game Pass, der sich anschickt zum Netflix für Spiele zu werden, ist für einen Monat kostenfrei enthalten. Künftig werden auf diesem Wege auch sämtliche First-Party-Titel von Microsoft direkt zum Release verfügbar sein, darunter Sea of Thieves, State of Decay 2 und Crackdown 3.

PUBG selbst kämpft indes weiter stark mit dem Cheater-Problem. Das aktuelle Ausmaß wurde nun anhand von neu veröffentlichten Statistiken von BattlEye dokumentiert.