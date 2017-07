PlayerUnknown's Battlegrounds hat weiterhin große Pläne für die Zukunft. Künftig soll mehr Abwechslung in den Shooter kommen.

PlayerUnknown's Battlegrounds hat jetzt schon eine Auswahl an Möglichkeiten zur Charakterindividualisierung, aber wie es aussieht, dürfte sich die Auswahl an Optionen bald noch stark verbreitern. Wie kommt es? Wie so oft haben Dataminer ein bisschen im Code herumgeschnüffelt und Hinweise auf eine Schiffsladung an Gegenständen wie Masken, Brillen, Handschuhen, Westen, Jacken, Hosen und vielem mehr entdeckt. Das alles dürfte also bald den Weg zu den Spielern finden.

"Wir haben vor, unseren Nutzern viel mehr Kontroller über die Erscheinung ihres Charakters zu geben, indem wir Antictos Character-Customization-System einfügen" sagt der Executive Producer Chang Han Kim in einem Interview mit PVP Live. Wann es so weit ist? Nun, konkreter als "bald" wird es erst mal nicht.

