Dataminer finden in Patch 1.0 spannende Inhalte!

Unter der Oberfläche des PlayerUnknown's-Battlegrounds-Test-Patches 1.0 gibt es einiges, das Spieler in Aufregung versetzen dürfte. Dataminer haben ein wenig im Code herumgewühlt und spannende Inhalte entdeckt.

Während die meisten damit beschäftigt sind, die neuen Vaulting-Mechaniken und das verbesserte Fahrzeugverhalten auszuprobieren, haben Dataminer sich den Test-Patch 1.0 genauer angesehen und Interessantes gefunden. Vieles davon ist noch nicht angekündigt oder nicht dokumentiert. In den Daten fanden sich vor allem zwei maßgebliche Neuheiten.

Die kommende Wüsten-Map, von der man ausging, sie wäre Teil dieses Updates, als es zum ersten Mal angekündigt wurde, hat es nicht in diese Version geschafft. Nichtsdestotrotz sieht es so aus, als hätte Entwickler Bluehole etwas wie ein nahezu finales Layout mit allen Ortsnamen, Straßen und so weiter hinterlassen. Möglicherweise handelt es sich bei einigen Bezeichnungen noch um Platzhalter, aber mit Sicherheit lässt sich das nicht sagen.

Ein anderer Reddit-Nutzer hat Hinweise auf ein neues Fahrzeug entdeckt, das einem Jet-Ski ähnelt. Darüber hinaus ließen sich Daten zu einem VW Bulli finden. Entwickler Brendan "PlayerUnknown" Greene versprach vor einiger Zeit außerdem, dass das nächste Update drei Fahrzeuge mitbringen würde. Zählen wir den VW Bus und den Jet-Ski fehlt noch ein letztes Vehikel. Die Patch-Daten haben dieses Geheimnis ebenfalls gelüftet. Dabei handelt es sich um einen 4v4 Pickup-Truck. Diese neuen Inhalte hättet ihr sicher gerne jetzt schon gehabt, oder? Reichen euch die aktuell noch neuen Features zu PlayerUnknown's Battlegrounds?