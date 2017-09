Mit dem Festival-Motto "The Time is Now!" findet vom 1. bis zum 5. November 2017 dank der Initiative Creative Gaming e.V. in Kooperation mit der Bundeszentrale für politische Bildung und dem JIZ – Jugendinformationszentrum Hamburg die PLAY17 statt.

Die PLAY17 bietet euch an fünf Event-Tagen reichlich Zeit, euch mit der Vergangenheit und der Zukunft des Gamings auseinanderzusetzen. Das Motto "The Time is Now!" beinhaltet aber auch Themen wie Speedruns, die Entwicklungsdauer von Spielen, reale Ereignisse der Zeitgeschichte in Spielen, den Gameplay-Aspekt von Zeitmechaniken in Spielen und noch vieles mehr.

Das alles wird in Talks und Impulsen erläutert - über 120 Programmpunkte von mehr als 100 Gästen und Referentinnen/Referenten werden dem Publikum angeboten. Das PLAY17-Festival lädt dabei nicht nur zum passiven Konsumieren ein, sondern motiviert laut offizieller Pressemitteilung zum "Erfinden, Bauen, Basteln, Modifizieren, Programmieren, Tanzen, Diskutieren" ein. Außerdem können vor Ort jede Menge kreative Spiele direkt angezockt werden.

Die Tickets, Infos zu den Veranstaltungsorten, das vollständige Programm inklusive aller Abendveranstaltungen sowie alle weiteren Event-Details, Fotos und vieles mehr findet ihr auf der offiziellen Website des PLAY-Festivals unter www.playfestival.de.