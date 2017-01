Nachdem sich die Anzeichen zuletzt bereits verdichteten, hat Obsidian Entertainment heute Abend Nägel mit Köpfen gemacht und das Rollenspiel-Sequel Pillars of Eternity II: Deadfire offiziell angekündigt.

Der Nachfolger zum klassischen Rollenspiel-Epos Pillars of Eternity befindet sich für Windows PC, Mac und Linux in Entwicklung. Wie schon beim Vorgänger auch, handelt es sich bei Pillars of Eternity II: Deadfire um ein isometrisches RPG, in dem ihr mit einer Party durch die Welt von Eora zieht. Es handelt sich außerdem dabei um das zuletzt angeteaserte Project Louisiana, das nun einen Namen hat.

Zur Finanzierung der Umsetzung hat Obsidian Entertainment eine Crowdfunding-Kampagne auf der Plattform Fig ins Leben gerufen. Bis zum 25. Februar sollen dort mindestens 1,1 Millionen US-Dollar zusammen kommen. Die ersten knapp 2.000 Unterstützer haben davon schon über 210.000 Dollar beigesteuert, so dass die Kampagne auf einem guten Weg ist.

Inspiriert von Klassikern wie Baldur's Gate II: Shadows of Amn, Icewind Dale oder Planescape Torment, setzt der neue Teil der Franchise wieder auf eine tiefgründige Story, wunderschön gestaltete Landschaften und herausfordernde Taktik-Kämpfe. In Eora verschlägt es euch in das namensgebende Deadfire-Archipel. Weitere Details zum Spiel und die Möglichkeit zur Unterstützung der Kampagne findet ihr hier. Einen Termin nannte man zunächst nicht.

Pillars of Eternity II: Deadfire - Fig Campaign Announcement Trailer Über die Crowdfunding-Plattform Fig soll das RPG-Sequel Pillars of Eternity II: Deadfire finanziert werden.