Julian Gollop, der ursprüngliche X-COM-Schöpfer, hat mit Phoenix Point bereits vor einiger Zeit sein neuestes Projekt angekündigt. Nun ist dieses auf der Crowdfunding-Plattform Fig gelandet.

Zusammen mit Snapshot Games, den Machern von Chaos Reborn, will Gallop ein weiteres rundenbasiertes, Welt-basiertes Strategiespiel auf den Markt bringen. Phoenix Point wird daher gar als spiritueller Nachfolger zur X-COM-Franchise bezeichnet.

Das neue Spiel soll im vierten Quartal 2018 veröffentlicht werden und befindet sich derzeit für PC, Mac und Linux in der Mache. Damit der Titel auch tatsächlich umgesetzt werden kann, sollen Fans im Rahmen einer Crowdfunding-Kampagne nun Kapital beisteuern. Bei noch mehr als 43 verbleibenden Tagen sind derzeit bereits gut 140.000 Dollar beisammen; als Zielwert haben die Macher 500.000 Dollar ausgerufen.

Phoenix Point befindet sich bereits seit über einem Jahr in Entwicklung. Neben Julian Gollop ist auch David Kaye, der Gründer von Gaming Insiders, involviert. Weitere Entwickler wurden aus anderen Studios wie Ubisoft Sofia und Crytek Black Sea angeworben und haben in früheren Tagen unter anderem an XCOM 2 und X-COM Apocalypse mitgearbeitet.