Seit Frühjahr 2017 ist Persona 5 für PS4 und PS3 erhältlich; künftig soll es auch ein Spin-Off in anderer Form geben. Passend zum Spiel wurde nun nämlich ein Anime angekündigt.

Während eines Special-Events in der Katayanagi Arena in Tokio hat A-1 Picture angekündigt, dass sich "Persona 5 the Animation" in Arbeit befindet. Dabei handelt es sich um einen Anime begleitend zum Spiel, der im kommenden Jahr 2018 durchstarten soll - allerdings nur in Japan.

Bis dato fehlt nämlich von einer westlichen Ankündigung jede Spur, so dass abzuwarten bleibt, ob es zumindest eine englischsprachige Version geben wird. A-1 Picture indes ist das Studio, das bereits für verschiedene animierte Inhalte zur Persona-Reihe verantwortlich zeichnet, darunter "Persona 4: Golden" sowie die animierten Filme zu "Persona 3". Vor dem Release des aktuellen Persona 5 hatte A-1 Picture im vergangenen Jahr in Japan auch einen kurzen animierten Prolog produziert und veröffentlicht.

Im neuen Anime sollen alle Sprecher der originalen japanischen Spielversion zurückkehren; dazu zählen: