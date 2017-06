Die klassische Rollenspiel-Marke Pathfinder bekommt endlich ein eigenes isometrisches RPG auf dem PC spendiert; möglich macht das eine erfolgreiche Kickstarter-Kampagne.

Via Kickstarter sollte ein isometrisches Rollenspiel des Pathfinder-Franchise finanziert werden, und dieses Vorhaben ist nun bereits geglückt. Pathfinder: Kingmaker hat genügend Unterstützer gefunden, um den Zielwert von 500.000 US-Dollar zu erreichen, so dass es definitiv eine entsprechende Umsetzung geben wird.

Aktuell haben 10.294 Unterstützer einen Betrag von 525.539 Dollar beisammen; die Crowdfunding-Kampagne läuft noch 14 Tage lang. In diesem Zeitraum wird es nun darum gehen, möglichst viele Zusatzziele ebenfalls noch zu packen.

Für die Entwicklung von Pathfinder: Kingmaker wird das russische Studio Owlcat Games verantwortlich zeichnen, das zuvor bereits an Titeln wie Skyforge oder Allods Online werkelte. Diese hatten sich mit Chris Avellone zuvor bereits den früheren Chief Creative Officer und Co-Gründer von Obsidian Entertainment gesichert; dieser wird für das erzählerische Design des Spiels verantwortlich sein, so dass sich Rollenspiel-Fans über die Arbeit eines im Genre äußerst erfahrenen Mannes freuen dürfen. Avellone hatte zuletzt an Torment: Tides of Numenera sowie auch Prey mitgearbeitet.

Die Vollversion des isometrischen Rollenspiels ist gegenwärtig für August 2018 eingeplant.