Paradox Interactive gab anlässlich der PDXCon 2017 bekannt, dass man sich die Dienste eines namhaften Entwicklers sichern konnte.

Jon Shafer wird künftig das Paradox Development Team unterstützen. Das Unternehmen gab zur PDXCon 2017 bekannt, dass man sich die Dienste des Veterans der Spielebranche sichern konnte. Unter anderem war Shafer zuvor als Lead Designer für die Entwicklung von Civilization V verantwortlich.

Für Paradox wird Jon Shafer ein neues Projekt mitentwickeln, das man aber zunächst noch nicht ankündigte. Details sollen aber in Kürze folgen. Neben Civilization V zeichnete Shafer auch für Beyond the Sword und die Warlords-Erweiterung zu Civilization IV mitverantwortlich. In Eigenregie widmet er sich nebenbei derzeit noch dem Projekt At the Gates, das via Kickstarter finanziert werden soll. Dieses wird künftig auch unabhängig von seiner Rolle bei Paradox fortgeführt werden.