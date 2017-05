Paladins: Champions of the Realm

Der Titel Paladins ist derzeit nicht für die Nintendo Switch in Entwicklung. Das Team konzentriert sich auf PC, Xbox One und PlayStation 4.

Der Co-Gründer Todd Harris von den Hi-Rez-Studios hat mitgeteilt, dass keine Switch-Umsetzung von Paladins: Champions of the Realm in Entwicklung ist. Der Fokus des Teams liegt auf den Plattformen PC, Xbox One und PlayStation 4. Nähere Gründe wurden allerdings nicht genannt. Derzeit ist Paladins auf dem PC via Steam Early Access erhältlich und auf den Konsolen läuft eine Beta-Phase.

Paladins ist kostenlos spielbar und Echtgeld kann für neue Extras kosmetischer Natur ausgegeben werden.