Blizzard Online-Actionspiel Overwatch hat ja nicht nur unzählige Spieler in seinen Bann gezogen, sondern darüber hinaus auch eine recht große eSports-Szene geschaffen, die künftig in der professionellen Overwatch League gipfeln wird. Das eSports-Erlebnis soll daher auch für Zuschauer grundlegend verbessert werden.

Um das Verfolgen von eSports-Events in Overwatch für Zuschauer so angenehm wie möglich zu gestalten, hat das Entwicklerteam an einer ganzen Reihe an neuen Features für den Titel gearbeitet. In einem neuen Entwickler-Update in Videoform äußert sich nun Jeff Kaplan näher zum Thema.

Die Neuerungen sollen bis zur Übertragung des Overwatch World Cups auf der BlizzCon eingespielt werden und umfassen unter anderem:

Teamtrikots/Teamfärbungen

Interaktive Karten aus der Vogelperspektive

Intelligente Kameras für die Verfolgerperspektive

Replays über den Killfeed

Automatisierte Benutzeroberfläche für Turniere

Spiel wird bei Verbindungsunterbrechung automatisch pausiert

Das komplette Video mit weiteren Infos könnt ihr euch im Folgenden ansehen.