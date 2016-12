Blizzard Entertainment hat in einem neuen Video einen Blick voraus in das kommende Jahr 2017 gewagt und sich zu den entsprechenden Plänen in Bezug auf Overwatch geäußert.

Demnach wolle man den erfolgreichen MOBA-Titel natürlich weiterhin durch frische Inhalte unterstützen, so Director Jeff Kaplan. Solche seien für den Hero-Shooter bereits in Arbeit.

Laut Kaplan zählen dazu auch "mehrere" neue Helden, auf die ihr euch im Jahresverlauf 2017 freuen dürft. Ein neuer Held sei "sehr vielversprechend" und werde bereits künstlerisch gestaltet, so dass es hier eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass dieser auch tatsächlich die Konzeptionsphase meistert und veröffentlicht wird. Zudem gebe es einige "spaßige Prototypen" in früheren Entwicklungsphasen.

Früh im kommenden Jahr soll die neue Karte Oasis veröffentlicht werden. Darüber hinaus befinden sich eine Reihe weiterer Karten noch im Entwicklungsprozess. In eine davon setze das Entwicklerteam wiederum großes Vertrauen.

Neue Features stehen ebenfalls auf dem Plan, so dass es in Sachen Kommunikation beispielsweise Optimierungen geben wird. Auch die angefragten Features für den Zuschauermodus sollen den Sprung in das fertige Spiel schaffen, ebenso wie ein Server-Browser für Custom Games. Diverse saisonale Events sollen das Jahr 2017 zudem abrunden.