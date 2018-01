Nach langer Vorbereitungszeit startet Blizzard Entertainment seine professionelle Overwatch League. Mit dem eSports-Wettbewerb erhält nun auch im Online-Bereich etwas Einzug, was wir sonst nur aus dem Sport selbst kennen: ein üppiges Entgelt für die Übertragungsrechte.

Die unter Spielern äußerst populäre Streaming-Plattform Twitch hat sich die Übertragungsrechte an den ersten beiden Saisons der neuen Overwatch League gesichert und ließ sich das durchaus etwas kosten. Zwar sind wir natürlich noch sehr weit von Zahlungen wie für die Champions-League-, Bundesliga- oder Premiere-League-Rechte entfernt, allerdings sind die mehr als 90 Millionen Dollar, die Twitch dafür berappt hat, durchaus auch schon eine Hausnummer, aus der sich schließen lässt, dass der eSports-Bereich immer weiter auf dem Vormarsch ist.

Der Deal ist dem Vernehmen nach der bislang größte Distributions-Deal im eSports-Bereich aller Zeiten, wenn man das Entgelt auf die Anzahl der Saisons bzw. die Laufzeit des Abkommens herunter bricht. Absolut gesehen hat BamTech mit einer Zahlung von 300 Millionen US-Dollar an Riot Games die Nase vorn, um sich die Übertragungsrechte an League of Legends zu sichern. Allerdings belief sich dieser in 2016 geschlossene Deal auf die kommenden über sieben Jahre. Die 45 Millionen Dollar, die Twitch nun für die Overwatch League pro Saison gezahlt hat, liegen da höher.

Ungeachtet dessen investieren sowohl Twitch als auch Activision Blizzard stark in Overwatch als vermarktbaren eSports. Spieler in der Overwatch League erhalten ein minimales Gehalt von 50.000 US-Dollar pro Saison und treten um Boni von weiteren 3,5 Millionen Dollar an. Der Sieger des Finals erhält beispielsweise einen Bonus von einer Million Dollar.

Zuletzt hatte Blizzard auch eine Begleit-App veröffentlicht, in der Interessierte die Performance ihres favorisierten Teams verfolgen können, wie das bei traditionellen Sport-Teams der Fall ist. Der Startschuss der ersten Saison fällt heute Nacht um 01:00 Uhr deutscher Zeit.