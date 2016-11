Blizzard ist mit Overwatch absolut auf Erfolgskurs. Neben dem eigentlichen Spiel wurde auch eine Graphic Novel eingeplant, doch diese wurde nun eingestellt.

Die Graphic Novel wäre in den frühen Jahren des Overwatch-Universums angesiedelt gewesen. Nun wird "Overwatch: First Strike", so der Name des Produkts, allerdings eingestellt. Das hat Lead Writer Mmichael Chu heute angekündigt.

Zur Begründung für die Einstellung führte man unter anderem an, dass man sich schlussendlich dafür entschieden habe, die Geschichte in eine andere Richtung zu entwickeln. Die ursprüngliche Idee für die Graphic Novel stamme noch aus den frühesten Entwicklungstagen. Seither habe man das Universum und die Geschichten jedoch deutlich weiterentwickelt. Auch wenn die Handlung im Kern gleich geblieben sei, so habe man mittlerweile doch einen anderen Blickwinkel auf die Ereignisse, die in den ersten Tagen von Overwatch stattgefunden sind.

"Overwatch: First Strike" hätte digital im November erscheinen soll. Eine gedruckte Version war via Dark Horse Comics für April 2017 eingeplant gewesen. Das Werk hätte 100 Seiten geschrieben von Micky Neilson und garniert mit Grafiken von Ludo Lullabi umfassen sollen.