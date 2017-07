Mit der Overwatch League geht Blizzard Entertainment das Thema eSport ambitioniert und so richtig an. Für die professionelle Liga wurden nun erste Teambesitzer und Standorte gefunden.

Die Overwatch League soll die erste große weltweite und professionelle eSports-Liga überhaupt werden. Activision Blizzard hat nun erste Team-Lizenzen verkauft und im Zuge dessen die ersten Inhaber sowie Standorte bestätigt. Mit dabei sind bedeutende Weltstädte sowie sieben Unternehmer und Persönlichkeiten aus den Bereichen Sport und eSport.

Die neuen Teambesitzer sind:

Robert Kraft, Vorsitzender und CEO der Kraft Group und der New England Patriots (Boston)

Jeff Wilpon, Mitbegründer und Partner von Sterling VC und COO der New York Mets (New York)

Noah Whinston, CEO von Immortals (Los Angeles)

Ben Spoont, CEO und Mitbegründer von Misfits Gaming (Miami-Orlando)

Andy Miller, Vorsitzender und Gründer von NRG Esports (San Francisco)

NetEase (Shanghai)

Kevin Chou, Mitbegründer von Kabam (Seoul)

Bobby Kotick, CEO von Activision Blizzard, kommentiert die ersten Deals wie folgt: "Overwatch verbindet bereits mehr als 30 Millionen Spieler auf der ganzen Welt. Die Overwatch League wird unsere erfolgreichsten Spieler feiern und auszeichnen und Fans mehr Möglichkeiten geben, miteinander zu interagieren. Wir freuen uns darauf, mit führenden Persönlichkeiten aus eSports und traditionellem Sport unsere Spieler zu feiern und die Overwatch League zu etablieren."

Mit der Overwatch League, die später in diesem Jahr startet, sollen in den teilnehmenden Städten örtliche Fan-Gemeinden entstehen. Die Matches der ersten regulären Saison werden in einer eSports-Arena in Los Angeles ausgetragen, damit die Teams Veranstaltungsorte in Zukunft in ihren Städten für richtige Heim- und Auswärtsspiele vorbereiten können. Matches werden jeden Donnerstag, Freitag und Samstag gespielt. Der Spielplan und Infos zu Ticketverkäufen werden später bekanntgegeben.