Das erwartet euch im Lunar New Year Event

In regelmäßigen Abständen lockt Blizzard Entertainment mit speziellen Spiel-Events im Blockbuster Overwatch. In dieser Woche startet nun das "Lunar New Year Event" - und wir verraten euch hier, was euch dabei konkret erwartet.

Ab Donnerstag, den 08. Februar 2018, startet im Online-Actionspiel Overwatch das sogenannte "Lunar New Year Event". Im saisonalen Ereignis wird dieses Mal das Jahr des Hundes gefeiert und Game Director Jeff Kaplan hat im Rahmen eines neuen Videos nun bekannt gegeben, was euch dabei erwartet. Unter anderem gibt es neue Skins, eine neue Map und eine neue Version des letztjährigen Arcade-Modus Capture the Flag.

Im Fokus des Events steht sicherlich die neue Karte, die in Thailand angesiedelt ist. Kaplan bezeichnet diese als absolut "atemberaubend", was auch auf die Gestaltung der Map zurückzuführen sei. Die eine Seite repräsentiert nämlich einen alten Tempel, während auf der anderen Seite ein sehr helles und modernes Thailand repräsentiert wird. Am Speziellsten ist aber die Tatsache, dass die Karte wirklich ganz spezifisch für den Capture-the-Flag-Modus gebaut wurde.

Apropos Capture the Flag: Das Entwicklerteam hat die Regeln hier etwas im Vergleich zum Vorjahr angepasst. Unter anderem soll es nun keine Unentschieden mehr geben, indem man eine Sudden-Death-Spielmechanik integriert hat. Steht es nach Ablauf der Zeit unentschieden, dann werden die beiden Flaggen näher an die Kartenmitte positioniert, so dass die Distanz geringer wird, um das Spiel zu beenden. Außerdem lassen Charaktere künftig die Flagge auch schonmal fallen, wenn man bestimmte Fertigkeiten als Flaggenträger einsetzt; dadurch soll der Spielablauf interessanter werden.

Wie schon bei Lucioball im Summer-Games-Event letztes Jahr, wird es auch zu Capture the Flag dieses Mal eine vierwöchige, kompetitive Saison geben. Was Gegenstände betrifft, so verspricht Kaplan "sechs unglaubliche legendäre Skins", darunter einer für Genji und einer für Mercy. Dem Video ist zudem zu entnehmen, dass wohl auch Widowmaker bedient wird.