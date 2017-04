Blizzard teasert neues Event an

Blizzard Entertainment will weiter auf dem Erfolg von Overwatch aufbauen und hat rund um den MOBA-Hit nun eine neue Ankündigung angedeutet, die kurz bevor steht.

Via Twitter veröffentlichte der Kult-Entwickler nun einen kurzen Clip. In dem Video ist ein bislang nicht bekannter Skin für Tracer zu sehen, ebenso wie ein nicht einlesbarer QR-Code. Das im Video präsentierte, vertrauliche Missionsarchiv soll am 11. April entschlüsselt werden, oder kurzum: Erwartet für die kommende Woche eine entsprechende Ankündigung.

Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es sich dabei um ein neues Ingame-Event handeln wird, beispielsweise anlässlich des bevorstehenden Osterfestes. Immerhin ist das letzte Event "Year of the Rooster" schon etwas länger her; dieses fand im Januar statt. Auch damals gab es neue Skins sowie auch einen neuen Capture-the-Flag-Modus.