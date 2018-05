Blizzard Entertainment hat zum populären Titel Overwatch ja mit der Overwatch League auch eine professionelle Liga am Start. Im Sommer steigt das erste große Finale und nun steht auch der Austragungsort fest.

Wenn am 27. und 28. Juli im großen Finale zum ersten Mal die Champions der Overwatch League gekrönt werden, lässt sich Blizzard Entertainment nicht lumpen, wenn es um den Rahmen des Events geht. Wenn ein globales Publikum live per Stream dabei ist, muss auch die Kulisse vor Ort passen - und so hat man als Austragungsort nun das Barclays Center in New York bekannt gegeben.

Die Heimspielstätte des NBA-Teams Brooklyn Nets wird am 27. und 28. Juli Schauplatz für das Finale der ersten Saison der Overwatch League. Nach der regulären Saison begint am 11.07.18 die Nachsaison, in der sich sechs Teams in der Blizzard Arena Los Angeles in Kalifornien messen. Wenn die Playoffs entschieden sind, treffen anschließend die beiden Finalisten auf der Hauptbühne in New York aufeinander. Dabei geht es auch um einen großen Antei des Preisgeldes in Höhe von 1,4 Millionen US-Dollar.

Das erste Team, dem es gelingt, zwei Matches des Formats Best-of-Five zu gewinnen, darf den Pokal der Overwatch League sein eigen nennen. Die Spiele beginnen am Freitag, dem 27.07.18 um 02:00 Uhr MEZ mit dem ersten Match im Best-of-Five-Format. Am Sonntag darauf, dem 28.07.18 um 22:00 Uhr MEZ folgt das zweite und womöglich auch noch das dritte Match.