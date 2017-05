Overkill's The Walking Dead

Entwickler Overkill und Publisher Starbreeze verkündeten heute eine bedauerliche Nachricht für all diejenigen, die auf den Release von Overkill's The Walking Dead warten. Die Veröffentlichung lässt noch einmal länger auf sich warten.

Bereits Anfang 2016 wurde eine größere Verschiebung verkündet. Damals hieß es, dass Overkill's The Walking Dead in der zweiten Jahreshälfte 2017 erhältlich sein soll. Wie nun bekannt wurde, wird man aber auch diesen Termin nicht einhalten können. Stattdessen wurde nun eine weitere große Verschiebung publik.

Laut Starbreeze-CEO Bo Andersson Klint soll Overkill's The Walking Dead nun erst in der zweiten Jahreshälfte 2018 zu haben sein. Als Grund hierfür wird angeführt, dass das Entwicklerteam schlicht mehr Zeit benötigt, um das volle Potential des Spiels ausschöpfen zu können.

Der Titel, ein Koop-First-Person-Shooter mit Rollenspiel-, Stealth- und Survival-Horror-Elementen, war bereits 2014 vom Entwickler von Payday 2 angekündigt worden. Seither war es um den Titel, der im Universum von "The Walking Dead" angesiedelt ist, vornehmlich ruhig geworden. Im Spiel sollen neue Charaktere und Handlungsstränge in das Zombie-Universum eingeführt werden. Der Release ist 2018 für PS4, Xbox One und PC geplant.