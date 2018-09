Overkill's The Walking Dead wurde ja bereits mehfach verschoben. Im November soll nun zumindest die PC-Fassung erscheinen, doch noch im Vorfeld wird es für ausgewählte Spieler eine Möglichkeit geben, sich das Actionspiel einmal genauer anzusehen.

So haben die Macher nun offiziell bestätigt, dass es auf dem PC auch eine geschlossene Beta-Testphase zu Overkill's The Walking Dead geben wird. Diese wird bereits im kommenden Monat über die Bühne gehen.

Die Closed Beta beginnt demnach am 09. Oktober 2018 und ist allen zugänglich, die sich das Spiel für den PC vorbestellt haben. Die entsprechende Bekanntgabe erfolgte nun im Rahmen eines Entwickler-Livestreams, in dem auch neue Szenen aus dem Underpass-Level gezeigt wurden, welches auf der gamescom zu sehen war.

Wer sich den Zugang zur Beta noch sichern möchte, kann sich die Vollversion weiterhin via Steam oder die offizielle Webseite vorab ordern. Vorbesteller der Standard Edition erhalten einen Beta-Key, wer zur Deluxe Edition greift, bekommt sogar vier Stück davon und kann in der Beta bereits mit Freunden loslegen. Weitere Infos zur Beta-Testphase sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.

Das ursprünglich im Jahr 2014 angekündigte Overkill's The Walking Dead sollte eigentlich 2016 erscheinen. Der Release-Termin wurde mehrfach verschoben. Die PC-Fassung kommt nun am 06. November 2018 heraus, die Konsolenversion erscheint für PS4 und Xbox One aber erst am 08. Februar 2019.