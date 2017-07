Das ging fix: Team 17 hat den Release-Termin für den Indie-Koch-Spaß Overcooked auf der Nintendo Switch bekanntgegeben. Der Titel erscheint demnach sogar noch diesen Monat.

Team 17 gab heute bekannt, dass der Party-Knüller Overcooked schon bald auch auf der Nintendo Switch erhältlich sein wird. Demnach erscheint der Titel, in dem ihr den Kochlöffel schwingen müsst, sogar bereits in wenigen Tagen, am 27. Juli, in einer Special Edition für Nintendos Hybrid-Konsole.

Die Special Edition von Overcooked kommt mit 44 Kampagnen-Level daher, die ihr entweder alleine oder im lokalen Koop-Modus mit bis zu drei Freunden gemeinsam bestreiten. Während eurer Karriere müsst ihr immer schwierigere und ausgefallenere Bestellungen unter immer widrigeren Umständen zubereiten. Daneben gibt es noch einen Versus-Modus, in dem ihr ebenfalls mit bis zu drei weiteren Freunden um die Wette kochen müsst. Wer am Ende mehr Geld verdient hat, gewinnt.