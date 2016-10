Ab sofort könnt ihr euch die Demo zu Outlast 2 auch auf euren PC und Xbox One saugen und so einen Einblick in das Horror-Game erhalten.

Nachdem wir euch heute bereits darüber informiert haben, dass es auf der PlayStation 4 eine Demo zu Outlast 2 gibt, ist diese nun auch auf den anderen Plattformen erschienen.

Ihr könnt also nun die Demo des Horror-Titels via Steam starten und die Probierfassung so auf dem PC zocken. Solltet ihr die Xbox One als Plattform bevorzugen, findet ihr die Demo natürlich auch dort.