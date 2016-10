Erst unlängst startete der Sci-Fi-Titel Osiris: New Dawn in den Early Access auf Steam, nun wurden gleich weitere Spielversionen angekündigt.

Nach dem erfolgreichen Early-Access-Launch auf dem PC hat Entwickler Fenix Fire nun bestätigt, dass Osiris: New Dawn auch auf Konsolen kommen wird. So wird es Umsetzungen für PS4 und Xbox One geben.

Die ersten Rückmeldungen nach dem Early-Acccess-Start seien überwiegend positiv gewesen, so dass sich der Titel schnell unter den Top 100 bei Steam etabliert hat. Im kommenden Jahr wird man darauf aufbauen und eine Konsolenfassung veröffentlichen.

Auf der Xbox One wird man dabei vom ID@Xbox-Programm Gebrauch machen und selbst als Publisher fungieren. Sowohl PS4- als auch Xbox-One-Version haben über die pauschale Angabe 2017 hinaus aber noch keinen konkreteren Termin.

Osiris: New Dawn spielt 40 Jahre in der Zukunft und die Menschheit beginnt damit, sich auf entfernten Alien-Planeten niederzulassen. Ihr müsst Außenposten errichten, Technologien entwickeln und Alien-Kreaturen bekämpfen. Das Spiel, das am ehesten mit No Man's Sky verglichen wird, wird zunächst aber primär in der Early-Access-Version weiterentwickelt, ehe man sich der Konsolenfassung intensiver widmet.