Ori and the Will of the Wisps

Im März 2015 wurde Ori and the Blind Forest für die Xbox One veröffentlicht, später folgte 2016 auch eine PC-Umsetzung. Nun könnte der Indie-Erfolg fortgesetzt werden.

Ein Leak im Vorfeld des Xbox Media Briefing anlässlich der E3 2017 in Los Angeles offenbart, dass Microsoft heute Abend ab 23:00 Uhr einen Nachfolger zu Ori and the Blind Forest vorstellen könnte. Die Pressekonferenz könnt ihr natürlich auch live auf Gameswelt verfolgen!

Schenkt man den Gerüchten Glauben, dann wird das Sequel Ori and the Will of the Wisps heißen. Die Chance ist relativ hoch, dass sich die Spekulationen bestätigen, denn der Leak via IndianNoob ist mit einem potentiellen Logo, Screenshots und Artworks garniert. Wir halten euch natürlich über die weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden.