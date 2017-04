Robot Entertainment hat heute endlich den konkreten Veröffentlichungstermin für die PC-Vollversion von Orcs Must Die! Unchained bekanntgegeben. Lange müsst ihr auf die PC-Fassung demnach nicht mehr warten.

In einer Pressemeldung wurde bestätigt, dass das teamfokussierte Free-to-Play-Spiel Orcs Must Die! Unchained ab dem 19. April 2017 via Steam sowie über die offizielle Webseite OrcsMustDie.com erhältlich sein wird. Am selben Tag werden die Mannen von Robot Entertainment zum Action-Tower-Defense-Verschnitt zudem auch ein großes Launch-Update veröffentlichen.

Im Rahmen des Updates wird dann noch der neue 3-vs-3-Modus namens "Sabotage" integriert. Dieser soll eine neue Gameplay-Erfahrung bieten, wobei Spieler-Teams zusammen ihr Rift verteidigen müssen, während gegnerische Spieler dieselbe Karte in einem Paralleluniversum belagern, die für das feindliche Team nicht sichtbar ist. Beide Team haben die Möglichkeit, Zauber, Gegner und Bosse zu beschwören, um die Widersacher abzulenken. Neben der Verteidigung des eigenen Rifts gilt es also, möglichst vial Chaos für das andere Team zu stiften.

Zur heutigen Ankündigung startet außerdem auch die "Orc Week", in deren Rahmen alle Spiele der Franchise sowie die zugehörigen DLCs auf Steam bis zum 10. April mit einem Rabatt von satten 90 Prozent angeboten werden. Im weiteren Jahresverlauf soll es auch eine PS4-Vollversion des Titels geben.