Die Entwickler von ONRUSH haben eine offene Beta angekündigt. Diese startet bereits nächste Woche und lässt euch zahlreiche Inhalte des Rennspiels ausprobieren.

Das neue Rennspiel ONRUSH von Codemasters startet nächste Woche in die offene Beta. Vom 17. Mai bis zum 21. Mai könnt ihr den Titel auf der PlayStation 4 und Xbox One anspielen. Offen ist die Testphase für alle Spieler, wer jedoch ONRUSH bei teilnehmenden Händlern vorbestellt hat, der kann bereits am 15. Mai durchstarten.

Inhaltlich erwartet euch ein Tutorial, welches die Grundlagen erklärt, sowie der Superstar-Practice-Modus. Dieser bietet Koop-Unterstützung und ihr fahrt gegen KI-Gegner in Vorbereitung auf die Online-Modi, wo ihr auf andere Spieler trefft. Online könnt ihr zwischen den Modi Overdrive und Countdown wählen. Die Entwickler haben außerdem bekannt gegeben, dass während der Beta das Wetter und die Tageszeit geändert werden.

Zu den verfügbaren Fahrzeugen während des Tests zählen Blade, Vortex, Interceptor und Titan. Auch ein Foto-Modus ist im Spiel verfügbar. ONRUSH erscheint am 5. Juni für die PlayStation 4 und Xbox One. Eine PC-Version soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen.