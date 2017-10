Das ist mal eine Überraschung: Codemasters hatte ein neues Spiel im Gepäck, dass der Publisher auf der Pressekonferenz von Sony anlässlich der Paris Game Week enthüllt hat. Dieses Mal handelt es sich nicht um ein Rennspiel, wie man es von Codemasters kennt.

Während Sonys Pressekonferenz anlässlich der Paris Game Week 2017, kündigte auch Codemasters ein neues Rennspiel namens ONRUSH an. Die Richtung, in die das neue Spiel geht, dürfte viele Fans allerdings überraschen. Ist Codemasters sonst eher für seine Simulations-Reihen bekannt, wie etwa die F1-Reihe oder aber DiRt, geht es hier voll auf die Arcade-Schiene.

Laut Codemasters soll der Titel alles bringen, was Spieler an den Arcade-Rennspielen vergangener Jahre so geliebt haben. Demnach rast ihr nicht über originale Rennstrecken wie den Nürburgring, sondern über abgefahrene Pisten, wie Staudämme oder andere Konstrukte und müsst euch keine Sorgen über Strafen machen, wenn ihr jemanden weg rammt. Das gehört nämlich ausdrücklich zum Spiel dazu.

Ihr wollt nicht bis 2018 warten? – Top 10: Die besten Geheimtipps zum Weihnachtsfest

Allerdings müsst ihr euch noch eine ganze Weile gedulden, ehe ihr wahlweise in kleinen Rennflitzern oder Motorrädern über die Piste heizt. Erscheinen soll ONRUSH nämlich erst im Sommer 2018 für die PlayStation 4.