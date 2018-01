HP nutzt die CES in Las Vegas, um neue Produkte aus dem Omen-Gaming-Portfolio vorzustellen. Hauptaugenmerk für Gamer liegt auf dem Big Format Gaming Display.

Allein schon durch die Größe ist das OMEN X 65 Big Format Gaming Display mit NVIDIA G-SYNC das auffälligste Produkt des Lineups von Omen by HP. Wie schon von NVIDIA angekündigt, handelt es sich um ein 4K-UHD-Display mit satten 65 Zoll Bilddiagonale sowie einer schnellen Bildwiederholrate von 120 Hz nebst niedriger Latenz und HDR10-Unterstützung.

Nebenher unterstützt das Display NVIDIA G-Sync zur Vermeidung von Tearing oder Rucklern. Die Integration von NVIDIA Shield sorgt dafür, dass sowohl Video- als auch Game-Streaming via GeForce Now ohne zusätzliche Geräte auf dem Display möglich sind. Als Releasetermin wird der Sommer 2018 angepeilt, Preisangaben gibt es noch nicht.

Das ebenfalls neu angekündigte Omen Game Stream bietet hingegen die Möglichkeit, via Cloud Gaming ein beliebiges Windows 10-Gerät mit einem Omen-PC verbinden und auch die Spiele nutzen, deren Hardware-Anforderungen weit über der Ausstattung des verknüpften Geräts liegen. Der Rechner dient damit als Cloud-Gaming-Server. Dieser neue Service soll im Frühjahr 2018 an den Start gehen.

Mit dem HP Spectre x360 15 wurde zudem ein neuer Convertible-PC vorgestellt. Dieser nutzt eine der neuen Intel-CPUs mit integrierter AMD-Vega-Grafik in Form eines Intel Core i7 8705G-Prozessor der 8. Generation oder alternativ Intel Quadcore CPUs in Verbindung mit GeForce MX150 Grafik mit bis zu 13,5 Stunden Akkulaufzeit. Das HP Spectre x360 15 wird ab März 2018 zum Preis ab 1699 Euro in Deutschland verfügbar sein.