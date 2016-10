Bevor "Rogue One: A Star Wars" Story im Dezember anläuft, könnt ihr nochmal einen bombastischen Trailer genießen, der mehr über die Geschichte verrät.

Dass es in "Rogue One" darum geht, die Pläne des Todessterns zu stehlen, die letztlich zu seiner Vernichtung führen, ist unlängst bekannt. Wie der neue, finale Trailer vor dem Kinostart am 15. Dezember verrät, erfahren wir auch, wer offenbar maßgeblich am Bau der Superwaffe beteiligt war. Darüber hinaus zeigt das neue Video in fast zweieinhalb Minuten bombastische neue Szenen.

"Rogue One: A Star Wars Story" ist einer von drei losgelösten Filmen, die in den kommenden Jahren im Wechsel mit der Fortführung der aktuellen Trilogie ausgestrahlt werden. Unter anderem wird ein Film die Geschichte des Schmugglers Han Solo beleuchten, nachdem Ende 2017 "Star Wars: Episode VIII" unter der Regie von Rian Johnson über die Leinwände der Welt flimmert.

Rogue One: A Star Wars Story - Der finale Trailer Der finale Trailer zu Rogue One wartet mit interessanten Details und bombastischen Bildern auf.

---

In der Offtopic-Rubrik berichten wir nicht über Neuigkeiten aus der Spielebranche, sondern blicken über den Tellerrand hinaus und beleuchten aktuelle Themen, die Gamer ebenfalls interessieren - egal ob Filme, Serien oder alles andere, was unterhält.