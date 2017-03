Nach der Ankündigung der GTX 1080 Ti durch NVIDIA und ersten Custom-Boards von ASUS schütteln nun nach und nach auch andere Hersteller ihre Modelle aus den Ärmeln. So zum Beispiel MSI und ZOTAC ...

So teaserte MSI gestern Abend die GeForce GTX 1080 Ti Gaming X an. Dem Teaserbild zufolge orientiert sich die neue Karte an den bisherigen Modellen der Gaming-X-Modelle und kommt mit den typischen zwei Torx-2.0-Lüftern der Twin Frozr VI Kühlung daher. Zudem dürfen wir vermutlich mit angepasstem PCB, egener Backplate, RGB-Beleuchtung und Werksübertaktung rechnen. Genauere Spezifikationen oder gar ein Preis sind allerdings noch nicht bekannt.

Auch ZOTAC hat es sich nicht nehmen lassen, ein eigenes Modell vorzustellen, die Zotac Geforce GTX 1080 Ti PGF, wobei PGF für "Prime Gamer Force" stehen soll. Die Karte setzt auf ein eigenes PCB sowie eine satte Kühlung mit drei Lüftern. Der Stromanschluss mit zwei 8-Pin-Steckern lässt auf hohe Übertaktbarkeit hoffen. Weiterhin sind eine Custom Backplate und eine RGB-Beleuchtung an Bord. Die Karte, die auf jede Menge Dampf unterm Kessel hoffen lässt, hat allerdings derzeit ebenfalls weder einen Preis noch einen Releasetermin.

Weitere Modelle anderer Hersteller dürften in den nächsten Tagen folgen. Die verzögerten Ankündigungen der Board-Partner lassen ein wenig darauf schließen, dass sie von der Ankündigung seitens NVIDIA ein wenig überrumpelt wurden. Bei den bisherigen Pascal-Karten kamen die Ankündigungen der Board-Partner zumeist zeitgleich mit dem Launch der Founders Editions.